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Сотрудники Центра подготовки космонавтов пожаловались Рогозину на свои земные проблемы

20 мая 2019, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудники Центра подготовки космонавтов пожаловались Рогозину на свои земные проблемы
фото: globallookpress.com

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил коллективное письмо с жалобой от Центра подготовки космонавтов. Об этом рассказывается в материале, опубликованном на сайте журналиста Андрея Караулова.

Работники ЦПК и космонавты, которым еще не довелось побывать в космосе, попросили Рогозина обратить на них внимание. Авторы послания пожаловались на проблемы с жильем и низкие зарплаты в отрасли.

Из письма, переданного главе «Роскосмоса» перед очередным стартом на МКС, следует, что многие сотрудники ЦПК получают зарплаты, несопоставимые со столичными - по 40-50 тысяч рублей. И это у инструкторов подготовки космонавтов.

Полную версию материала читайте на сайте karaulovlife.ru

 

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