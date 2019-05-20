Сотрудники Центра подготовки космонавтов пожаловались Рогозину на свои земные проблемы

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил коллективное письмо с жалобой от Центра подготовки космонавтов. Об этом рассказывается в материале, опубликованном на сайте журналиста Андрея Караулова.

Работники ЦПК и космонавты, которым еще не довелось побывать в космосе, попросили Рогозина обратить на них внимание. Авторы послания пожаловались на проблемы с жильем и низкие зарплаты в отрасли.

Из письма, переданного главе «Роскосмоса» перед очередным стартом на МКС, следует, что многие сотрудники ЦПК получают зарплаты, несопоставимые со столичными - по 40-50 тысяч рублей. И это у инструкторов подготовки космонавтов.