Сколько зарабатывают москвичи?

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы рассказал, какая в столице на сегодняшний день средняя зарплата. По словам Дениса Тихонова, за первые три месяца 2019 года заработок москвичей увеличился на 9,5%.

«В марте 2018 года она составляла 79,271 тысячи рублей, а в марте 2019 года – 86,83 тысячи рублей», - сказал Тихонов. Он уточнил, что это сумма без вычета налогов.

Тихонов отметил, что повышение дохода москвичей положительно сказалось на городском бюджете, передаёт РИА Новости. Министр правительства Москвы отметил, что на НДФЛ приходится порядка сорока процентов налоговых доходов, идущих в столичный бюджет.