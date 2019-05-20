«Накормили от души»: жителю Орехово-Зуево в местном ресторане продали картошку с поджаренным болтом

Житель Орехово-Зуево обнаружил черный болт в своей порции жареного картофеля. На вид болт был промаслен. Есть версия, что он упал во фритюрницу еще во время приготовления.

Покупатель выложил в социальные сети фотографию картошки с сюрпризом. Однако, многие пользователи не поверили в реальность данного факта и считают, что снимок может быть постановочным, передает Подмосковье сегодня.