«Накормили от души»: жителю Орехово-Зуево в местном ресторане продали картошку с поджаренным болтом
20 мая 2019, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]
Житель Орехово-Зуево обнаружил черный болт в своей порции жареного картофеля. На вид болт был промаслен. Есть версия, что он упал во фритюрницу еще во время приготовления.
Покупатель выложил в социальные сети фотографию картошки с сюрпризом. Однако, многие пользователи не поверили в реальность данного факта и считают, что снимок может быть постановочным, передает Подмосковье сегодня.