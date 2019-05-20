Голикова рассказала, как изменится соцподдержка для малоимущих

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о предстоящей модернизации проектов социальной поддержки малоимущих граждан. По её словам, в социальном контракте появятся новые опции.

«Правительством запланировано усовершенствование механизма социального контракта и расширение практики его применения», - рассказала Голикова.

На данный момент механизм социального контракта предполагает, что малоимущие семьи получают от государства помощь в повышении квалификации и трудоустройстве, а также материальную поддержку. После модернизации к этому добавится ещё и обязательная вакцинация и диспансеризация. По новой модели социальные контракты начнут действовать с 2020 года, передаёт Lenta.Ru.