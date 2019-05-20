Весна закончилась: в некоторых регионах России ожидаются заморозки
20 мая 2019, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]
Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Уже через неделю теплые дни покинут Тверскую, Костромскую, Ярославскую, Вологодскую, Ивановскую, Челябинскую, Свердловскую и Курганскую область, передает ПолитЭксперт.
Также столбик термометра опустится в Пермской крае и Поволжье. В этих регионах температура может достигать -3 градуса по Цельсию.