Весна закончилась: в некоторых регионах России ожидаются заморозки

Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.

Уже через неделю теплые дни покинут Тверскую, Костромскую, Ярославскую, Вологодскую, Ивановскую, Челябинскую, Свердловскую и Курганскую область, передает ПолитЭксперт.

Также столбик термометра опустится в Пермской крае и Поволжье. В этих регионах температура может достигать -3 градуса по Цельсию.