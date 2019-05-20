Строительство храма в Екатеринбурге оказалось для властей нелегкой задачей

Губернатор Свердловской области сделал объявление, что жителям Екатеринбурга будет предложено на рассмотрение четыре площадки, где будет строиться храм в честь святой великомученицы Екатерины.

Попытка построить данный храм в Екатеринбурге уже третья по счету. В 2023 году столице Урала исполнится 300 лет. В связи с этим и планируется возвести собор. Сооружение займет 0,6 Га территории, из которых 0,39 отведут под саму постройку. Вмещать храм будет 800 прихожан. Об этом пишет ПолитЭксперт.

Днем, 16 мая, в сквере вновь собрались все неравнодушные граждане, среди которых были как сторонники строительство храма, так и противники. Сейчас собирают подписи за сохранение сквера. Точная цифра тех, кто подписался, пока не установлена.