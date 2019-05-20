280 квадратных метра смерти на краю Луганска

Депутат Госдумы Наталья Поклонская со своим мужем Иваном Соловьёвым посетила мемориал «Не забудем, не простим» примерно в 20 километрах от Луганска. Там, на краю широкого поля, находится могила, в которой похоронено свыше 800 мирных жителей Луганска, убитых украинскими карателями.



Земля на мемориале периодически проседает, так как людей хоронили без гробов – как есть. Они приняли свою смерть от руки тех, кто по украинской конституции был призван их защищать! Все неравнодушные люди ждут, когда природа даст возможность одеть этот холм народной скорби и человеческой беды в торжественный и вечный гранит. По словам Поклонской, именно туда надо привозить марионеток из Киева и господ из Евросоюза и Америки, чтобы они на своей шкуре прочувствовали, каково это – быть людьми второго сорта – сепаратистами, бандитами, потерять право на достойное существование и саму жизнь.



Мемориал состоит из поклонного креста, захоронения примерно 4 метра в ширину и 70 в длину. Чуть вдалеке, в завершении кажущегося бесконечным могильного холма, стоит маленькая открытая часовенка с иконой Богородицы. Пряный степной донбасский ветер не даёт практически ни на секунду зажечь свечу.



"Горе от потерь выжгло сердца многих жителей Донбасса. И о какой информационной войне говорит новоиспечённый президент Украины, когда простые жители Донбасса называют ВСУ бандеровскими карателями, убившими тысячи невинных людей, о какой автономии или восстановлении нормальных отношений можно говорить?", - резюмирует депутат в своей публикации в "Аргументах недели".



