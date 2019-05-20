Собянин: В «Николин день» москвичи запустили 3 300 бумажных и деревянных корабликов

Сергей Собянин рассказал об итогах впервые состоявшегося в Москве фестиваля искусств «Николин день». Соответствующий пост появился сегодня на странице мэра российской столицы в соцсети «ВКонтакте».

Как написал Собянин, мероприятия, прошедшие в рамках фестиваля с 17 по 19 мая на восьми городских площадках, посетили свыше 735 тысяч человек. Перед гостями выступили популярные уличные театры мира и музыканты – «Мгзавреби», Эмир Кустурица. На Манежной площади работала «Почта Святого Николая», пожеланиями и поздравлениями здесь обменялись около 9 тысяч человек. Состоялось свыше 150 мастер-классов и 210 показательных выступлений на памп-треке, отметил мэр.

Фестиваль был посвящен морской тематике, так как Николай Чудотворец считается покровителем мореплавателей и путешественников. На флешмобах в Парке Горького и музее-усадьбе «Коломенское» москвичи запустили в водоемы 3 300 корабликов — бумажных и деревянных. Отправляя их в плавание, горожане делились добрыми пожеланиями, а также своими планами и мечтами.