Сергей Маховиков: «Главное – иметь свое мнение!»

Сыгранные им персонажи – сильные, открытые, принципиальные парни, покорили сердца зрителей. Достаточно напомнить фильмографию актера: «Слепой», «Диверсант. Конец войны», «Дом с лилиями», «Серебряный бор». Да и в жизни Сергей Маховиков открыт, доступен, охотно общается с прессой и зрителями. В этом убедился и наш спецкор.

- Сергей, если честно, то мечтал в детстве стать актером?

- Нет! Честно! Не мечтал. Я же вырос совсем не в творческой среде: мама работала логопедом, а папа был строителем. Я мечтал стать летчиком! Мне казалась, что эта профессия очень мужественная и где-то романтичная. Это были прекрасные юношеские мечты.

- И поэтому ты решил, что после школы нужно поступать на штурманский факультет.

- Да, я поступил в ВВМУ им. Фрунзе, на штурманский факультет. Но учиться мне там не понравилось. Детские мечты, конечно, хорошо, но в реальной жизни все иначе. Одним словом, решил, что стоит мне учиться в Военно-механическом институте. И я перевелся туда. Да уж, «кидало» меня до определенного момента.

- И что это за момент, который «перевернул» твою жизнь?

- Поход в театр. Мой приятель позвал меня на спектакль «Варшавская мелодия» с удивительной Алисой Фрейндлих. Если честно, то я всегда был несколько равнодушен к театру. А тут меня словно подменили: стал заядлым театралом, читал пьесы. Я просто влюбился! Влюбился в театр! И понял, что пришло время, когда мне стоит поменять свою жизнь. И я решил податься в актеры (улыбается).

- И…

- Подал документы в ЛГИТМиК. Был уверен, что меня обязательно примут! А как иначе? Я же самый лучший (смеется). Если откровенно, то я реально считал, что приемная комиссия обязательно увидит во мне талант. Видимо, мое желание было таким огромным, что меня взяли сразу. Я был счастлив! Учился с огромным желанием. И уже на втором курсе я играл в спектакле «Машенька» с легендарным Бруно Фрейндлих. Да, с отцом Алисы Бруновны Фрейндлих.

- Прекрасное начало! А как складывалась твоя актерская карьера после института?

- Я уехал в Хабаровск. У меня там друг работал режиссером и было, где развернуться. Я даже открыл при театре студию, которая называлась «Совершенство профессии». Ко мне приходили сперва молодые актеры, а потом студией заинтересовались и более зрелые. Как мне говорили: «У тебя дар обучать!» Но я хотел развиваться в профессии и решил изменить жизнь.

- С чего начал?

- С изменения имиджа. Я действительно серьезно к этому отношусь. Дело в том, что у меня был «конский хвост»: когда я приехал в Хабаровск, то отрастил волосы. И это мне «помогло» в начале карьеры: режиссер Евгений Гинзбург увидел меня с таким хвостом и пригласил в картину «Простодушный». Увы, дальше у меня наступил застой: предложений от режиссеров не поступало. Я ничего не понимал! Все при мне, а предложений нет. Сейчас уже не вспомню того человека, который «толкнул» меня в парикмахерскую, но я обстриг свой хвост. И это изменило мою карьеру: моментально мне предложили главную роль в картине «Слепой». Вот так имидж меняет судьбу.

- Сергей, у тебя супруга известная актриса. Лариса Шахворостова. Не сложно двум творческим, известным людям жить вместе? Не витает ли в вашем доме дух соперничества?

- А почему он должен витать? Лариса – любимая и единственная! Кстати, мы сначала венчались в храме, а потом уже расписались.

- А как это возможно? Православная церковь допускает это?

- Действительно, так мало кто поступает. В нашем случае батюшка понял нас и обвенчал. Венчание – главный критерий для нас. Но и штамп в паспорте у нас имеется.

- Что главное в твоей жизни? Многие актеры отказываются, например, от личной жизни во имя искусства.

- И зря! Конечно, работа для мужчины имеет огромное значение, но семью никакая карьера не заменит! Я вижу, как растет моя доченька Сашенька и просто счастлив. Кстати, она снималась со мной в сериале «Дом с лилиями», где я играл главную роль. Конечно я ей помогал: подсказывал, советовал, следил за репетициями. И это нормально! Я ее отец и всегда помогу. Считаю, что моя дочь прекрасно справилась со своей ролью.

- Александра точно будет актрисой! Верно?

- Александра растет в актерской семье и все прекрасно понимает. А почему я должен ее отговаривать от актерской профессии? Это ее мнение. А в жизни главное – иметь свое мнение! Тогда все и получится.

- Благодарю за беседу.