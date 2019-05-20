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Олег Сиротин расскажет журналистам о проекте «Открытый город»

20 мая 2019, 15:15 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Олег Сиротин расскажет журналистам о проекте «Открытый город»

Известный предприниматель Олег Сиротин примет участие в «Большой редакции» медиахолдинга «Гранада Пресс». На встрече с журналистами он расскажет о своем новом инвестиционном проекте «Открытый город», который намерен развивать в Миассе.

Олег Сиротин — президент национального парка спорта и туризма «Тургояк», основатель горнолыжного курорта «Солнечная долина» и клуба-отеля «Золотой пляж». Встреча с журналистами пройдет в Челябинской областной научной библиотеке. Онлайн-трансляцию встречи можно будет посмотреть 20 мая в 10.30 в социальных сетях изданий медиахолдинга «Гранада Пресс» (группы «ВКонтакте» и в Facebook изданий «Вечерний Челябинск», «Южноуральская панорма», «МК-Урал», «ЧелябинскСегодня», «Полит74», «Губерния», «Миасский рабочий», «Копейский рабочий»), а также на официальном ютуб-канале Гранады ТВ. Вопросы предпринимателю смогут задать все желающие.

 

 

 

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