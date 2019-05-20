Полиция задержала нетрезвого мужчину, который дебоширил в самолете, летевшем из Симферополя в Москву

Сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчину, который стал дебоширить в самолете, летевшем из Симферополя в Москву, пишут «Аргументы недели-Крым».

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина ВОЛК, информация о нарушающем общественный порядок пассажире поступила в дежурную часть линейного управления.

После приземления самолета правоохранители усадили мужчину в кресло-каталку и отвезли его в дежурную часть. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сейчас он находится под стражей.