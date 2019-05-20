Половая связь на первом свидании оказалась важной для серьезных отношений

Лишь 40% человек пожалели о любовной связи после первого свидания. Такие результаты исследования опубликовал британский таблоид Mirror.

Половые связи на первом свидании стали темой исследования. Оно было проведено в Британии. Журналисты назвали результаты ошеломительными. Больше 30% мужчин нашли настоящую любовь благодаря половому акту после первого свидания.

Благодаря исследованиям, выяснилось, что женщины более консервативны, чем мужчины. Из опыта своих знакомств 56% девушек признались в том, что отдались партнеру после первого свидания. Неудачным этот опыт назвали 40%. Среди мужчин недовольных оказалось лишь 27%.

По мнению экспертов, половые отношения после первого свидания, на самом деле, очень важны. Они являются показателем заинтересованности партнеров. Если женщина или мужчина готовы к соитию уже на первом свидании, это значит они готовы влюбиться.