Минимальный размер оплаты труда в России будет увеличен

Глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов РФ заявил, что минимальный размер оплаты труда будет увеличен в связи с пересмотром потребительской корзины.

Топилин подчеркнул, что с 1 января 2021 года потребительская корзина будет пересмотрена в большую сторону, в связи с чем уровень МРОТ также изменится.

Министр отметил, что на этой основе власти будут смотреть на изменение соотношений по зарплатам работников бюджетной сферы, передает ТАСС. Максим Топилин также заявил, что правительство в настоящий момент "жестко контролирует" субъекты Российской Федерации в данном направлении.