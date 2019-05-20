В банке прокомментировали случаи мошенничества через терминалы

Представители "Сбербанка" прокомментировали случаи мошенничества с применением новой схемы хищения денег в терминалах, которые были зафиксированы ранее. По его словам, данная схема основана на невнимательности клиентов.

"Коммерсантъ" предупредил о новой схеме мошенничества через банкоматы

"Все системы самообслуживания нашего банка надежно защищены. В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц...мошенничество основано на невнимательности пользователей и клиентов...мошенничество не носило массовый характер, так как Сбербанк поменял бы уже процесс", - передаёт слова представителя РИА Новости .

В банке отметили, что просят клиентов в случае сомнения лучше отказаться от проведения операции на терминале и сообщить о проблеме по контактному телефону. Они добавили, что подкорректируют систему, чтобы избежать подобных ситуаций, если это необходимо.

Ранее сообщалось, что участились случаи хищения денег через терминалы с помощью новой схемы мошенничества. Злоумышленник выбирает наплавление платежа, но не оплачивает, после чего следующий человек вставляет карту, вводит пин-код и деньги автоматически снимаются.