Владимир Бурматов помог восстановить дом в Челябинске после взрыва

Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов помог челябинцам в восстановлении после взрыва жилого дома на улице Первого спутника. Жильцы пригласили парламентария на новоселье.

Напомним, взрыв произошел в июле прошлого года. Серьезно пострадали шесть квартир, два человека с ожогами были доставлены в реанимацию, 42-летняя женщина скончалась в ожоговом центре спустя две недели, ее 9-летний сын чудом выжил.

Долгое время дом не восстанавливался, поэтому жильцам пришлось обратиться за помощью к Владимиру Бурматову. Реконструировать дом пришлось от фундамента до крыши. Строители усилили перекрытия, которые были разрушены взрывной волной, в квартирах восстановили стены, провели полный ремонт, заменили окна, двери, сантехнику, установили новые плиты и нагреватели.

«Несколько месяцев назад эти квартиры стояли в руинах, не было стен, треснувшие перекрытия, вывалившиеся наружу балконы и окна. Вопрос с реконструкцией мог бы затянутьсяна неопределенный срок, если бы не поддержка Губернатора, администрации города, районных властей и управляющей компании. Была проделана большая работа, и сегодня картина совершенно другая, но самое главное, что жители довольны результатом. Теперь здесь можно жить, и ничего не будет напоминать о той страшной трагедии», - отметил депутат Госдумы Владимир Бурматов.