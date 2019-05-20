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В Госдуме считают, что безответственное отношение молодёжи к браку - ведёт к разводам

20 мая 2019, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме считают, что безответственное отношение молодёжи к браку - ведёт к разводам
фото: pixabay.com

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что молодые пары женятся ради свадебного торжества и банкета, не понимая, какая ответственность на них возлагается. По её мнению, после этого большинство молодожёнов сразу разводятся.

"Ответственности никакой, совершенно. Для них нужен праздник - вот свадьба, а потом «не сошлись характерами»... И вот эти гражданские браки, как они называют - это не гражданские браки. Это просто сожительство, чаще всего - временное. Хорошо, если оно заканчивается регистрацией брака, потому что дети родились... а то ведь алименты... Это же кошмар просто... У нас в комитете каждый день пишут письма, жалобы", - передаёт слова политика АГН "Москва".

Плетнева отметила, что стоило бы возродить традицию награждать пары, которые прожили в браке 25, 50 лет. По её мнению, главное, чтобы это поддержало правительство или городские власти, потому что больших средств инициатива не требует.

"Я бы хотела, чтобы, конечно, людей, которые прожили вместе 25 лет, 50 лет, чествовали принародно, в каждом районе, в каждой области, чтобы была сделана такая медаль - за столько-то лет жизни. Сегодня про материальное поощрение говорить не приходится... В перспективе - может быть, будем говорить. Но пока хотя бы праздники устраивать ", - заключила она.

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