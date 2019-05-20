«Игра Престолов» довела Эмилию Кларк до инсульта?

Кто бы мог подумать, но мать драконов Дайнерис, а вне кино – улыбчивая и жизнерадостная актриса Эмилия Кларк много лет боролась за свою жизнь и перенесла множество сложнейших операций. В том числе и операцию на головном мозге, которую ей сделали в перерыве между её съёмками в всемирно известной киношной саге «Игра престолов». Впервые серьёзные проблемы со здоровьем Эмилия ощутила практически сразу после съёмок первого сезона «Игры престолов» в начале 2011 года.

По словам Кларк болезни предшествовало очень тяжелое моральное состояние. Ведь после премьеры первого сезона ей пришлось выдержать промотур и получить мировую славу, а она, в отличие от героини, не ощущала никакого боевого духа. «Я была в ужасе - от внимания, от бизнеса, который едва понимала, от необходимости оправдать доверие, которое оказали мне создатели сериала, - призналась она «The New Yorker». - Чувствовала себя во всех смыслах голой. В первой серии я появляюсь обнаженной, и на всех встречах с журналистами и поклонниками мне задавали один и тот же вопрос: «Вы играете такую сильную женщину и всё равно раздеваетесь. Почему?» Мысленно я отвечала: «Сколько ещё мужчин мне нужно убить, чтобы оправдать себя?» Чтобы снять стресс я начала заниматься с тренером». На одной из тренировок актриса почувствовала жуткую головную боль и в раздевалке потеряла сознание.

В больнице врачи не сразу поняли, что с ней случилось, и поэтому не могли дать никаких лекарств и обезболивающих. Потом ей сделали МРТ и поставили диагноз - субарахноидальное кровоизлияние в мозг, опасный для жизни инсульт, вызванный кровотечением в полость вокруг мозга. «У меня была аневризма, разрыв артерии. Позже я узнала, что около трети пациентов с таким диагнозом умирают сразу же или чуть позже, - вспоминает Кларк. - Пациентам, которые выживают, необходимо срочное лечение, чтобы избавиться от аневризмы, поскольку есть очень высокий риск повторного, зачастую смертельного кровотечения. Мне была необходима срочная операция, но даже и она не давала никаких гарантий. Это была не последняя моя операция и не самая худшая. Мне было 24 года». Когда актриса пришла в себя после наркоза её речь была несвязной, она плохо видела. Однако, ужас она испытала из-за того, что не смогла ответить на вопрос медсестры, которая спрашивала её имя. Для неё как актрисы это был самый ужасный страх. Ведь необходимо запоминать текст роли, а сейчас не помнит даже, как её зовут. Через месяц память и речь начали к ней начали возвращаться. И уже через пару недель актриса вновь продолжила съёмки в «Игре престолов».

Перед съёмками второго сезона актриса всё еще чувствовала себя плохо и принимала морфин между интервью, - утверждает Кинопоиск.ру. В первый съёмочный день в Дубровнике она повторяла себе: «Я в порядке, мне всего-то немного за двадцать, я в порядке!» — но вечером еле добралась до гостиницы и потеряла сознание от усталости. Второй сезон Эмилия называет для себя худшим за весь сериал: она провела его в борьбе за жизнь. «Я выглядела так, будто прошла через такую ужасную войну, какая и не снилась Дейенерис. Из головы торчал дренаж. Часть черепа заменили титановой пластиной. Сейчас шрамов от скальпа до уха не видно, но тогда я не знала, что они будут невидимы. И я всё время беспокоилась о потере когнитивных и сенсорных способностей. Что на этот раз. Концентрация? Память? Периферийное зрение? Сегодня я шучу, что болезнь отбила у меня хороший вкус к мужчинам. Но тогда мне было не до смеха. У меня начались панические атаки и тревожность. И я жутко боялась, что о моей болезни узнают. Поэтому, когда одно из СМИ написали короткую новость о том, что я попала в больницу - всё отрицала».

Коллеги по сериалу не сразу узнали о том, через что прошла Кларк, и сейчас поддерживают её храбрость. Одной из первых поддержала актрису главный враг по сериалу Серсея Ланнистер, которую играла Лина Хиди. «Я не сразу узнала эту женщину, - написала она на своей странице в социальной сети. - Но, когда она рассказала мне о пережитом, я осознала, какой она борец. Она делает прекрасные вещи... Она добрая, решительная, смешная и отзывчивая». Несмотря на, что съёмки в сериале существенно поспособствовали её беде со здоровьем, актриса признаётся, что именно «Игра престолов» сформировала её как женщину, как актёра и как человека. Она справилась со своим недугом и теперь поддерживает всех, кто страдает от аналогичных проблем. Эмилия призывает не запускать своё здоровье и относиться к нему очень внимательно.

Факторы риска развития инсульта

Инсульт — это заболевание, развивающееся вследствие острого нарушения кровообращения в головном мозге, в результате чего ткань мозга повреждается, и его работа нарушается. Без преувеличений можно сказать, что это страшная болезнь. Всем известны такие симптомы, как обездвиживание, потеря речи и нарушение других функций организма. Большая часть перенесших заболевание людей остаются инвалидами и только небольшой процент пациентов способны вернуться к обычной жизни. Основное значение имеет предупреждение развития этой патологии.

Возраст (частота инсультов увеличивается после 50 лет);

Пол (у мужчин после 40 лет риск развития инсультов выше, чем у женщин);

Семейный анамнез и наследственная предрасположенность;

Курение (увеличивает риск инсультов в два раза);

Психологические факторы (стрессы, депрессия, усталость);

Прием алкоголя, наркотиков и лекарственных препаратов (оральных контрацептивов);

Избыточный вес и ожирение;

Неправильное питание;

Недостаточная физическая активность;

Обезвоживание.

Выделяют два основных типа инсульта: ишемический — имеет значительно более широкую распространенность (связанный с недостаточным кровоснабжением какого-либо участка мозга) и геморрагический (кровоизлияние в вещество мозга).

Причины развития ишемического инсульта могут быть разными. Основная причина — атеросклероз артерий, снабжающих мозг кровью. При атеросклерозе происходит поражение внутренней стенки артерий, на ней могут образовываться тромбы, мешая свободному току крови. Инсульт может возникнуть при попадании тромба, оторвавшегося в удаленной артерии, в сосуды головного мозга. Предупреждение болезни должно воздействовать на факторы ее возникновения. К сожалению, не на все факторы мы имеем возможность воздействовать. Например, возраст (после 55 лет риск инсульта резко возрастает, удваиваясь каждые 10 лет), пол (мужчины имеют большую склонность к инсульту) и врожденная предрасположенность (генетические факторы) — это не модифицируемые факторы риска (на них повлиять мы не можем).

Профилактика инсульта

Диета

Этот способ профилактики должен воздействовать в первую очередь на предупреждение развития атеросклероза. Соответствующая диета подразумевает ограничение продуктов, содержащих холестерин и животные жиры. В рационе должно быть больше белков, фруктов, овощей и злаков, растительного масла. Полезной является морская рыба, что связанно с наличием в ней ненасыщенных жирных кислот, предупреждающих поражение сосудов.

Физические нагрузки

Это очень действенный фактор профилактики ожирения, сахарного диабета второго типа, артериальной гипертензии, которые являются серьезными факторами риска. При этом улучшаются свойства крови, снижается риск тромбообразования. Пациентам, имеющим хронические заболевания, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом по поводу характера и интенсивности нагрузок.

Курение

Повышает риск развития ишемического инсульта, т.к. никотин вызывает сужение сосудов и стимулирует прогрессирование атеросклероза. Отказ от курения — одна из главных мер профилактики.

Борьба с сахарным диабетом

Сахарный диабет связан с повышенным риском поражения сосудов и интенсивного развития атеросклероза. В связи с этим, тщательный контроль сахара в крови у больных сахарным диабетом является жизненной необходимостью.

Борьба со стрессом

Роль стресса в повышении риска инсульта хорошо изучена и доказана. Учитесь избегать конфликтов, позитивно смотреть на жизнь, что особенно актуально в наше кризисное время. При невозможности справиться с проблемой самостоятельно, обращайтесь за помощью к специалистам.

Контроль артериального давления

Артериальная гипертония и атеросклероз — тесно связанные заболевания, поэтому их лечение и профилактику необходимо проводить параллельно. Важным моментом является регулярное измерение давления с профилактической целью.

Контроль липидемии или содержания жиров в крови

Нарушение липидного состава крови ведет к развитию атеросклероза, что повышает риск инсульта. При обнаружении повышенного уровня холестерина и других факторов, указывающих на возможность риска атеросклероза, необходимо перейти на антиатеросклеротическую диету или начать прием препаратов, нормализующих липидный спектр крови.

Заболевания сердца и инсульт

Эти проблемы часто тесно связаны, схожи и причины их возникновения, и меры профилактики.

Обезвоживание организма

Для хорошей работы сердечно-сосудистой системы, предупреждения инсульта нельзя допускать обезвоживания организма, поскольку вода из кровеносной системы доставляет питание клеткам. При недостатке воды для обеспечения нормальной работы всех органов она забирается из общей системы циркуляции крови и лимфы. Естественно, что при снижении объема крови организм для поддержания нужного давления в системе и бесперебойной работы всех органов вынужден сужать сосуды и капилляры.