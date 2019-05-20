27-градусная жара надвигается на Москву

В понедельник, 20 мая, синоптики сообщили, что на Москву надвигается 27-градусная жара. Согласно последним данным метеорологов, москвичей в ближайшее время ожидает июньская и июльская погода.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что сегодня столбики термометров в Москве поднимутся до 23 градусов. Во вторник воздух прогреется до 25 градусов, а в среду – до 27 градусов, передает ТАСС.

Однако, с четверга, 23 мая, синоптики обещают жителям Москвы и гостям столицы похолодание и осадки. Предполагается, что температура воздуха вернется к обычным майским значениям. Кроме того, в городе ожидается понижение атмосферного давления.