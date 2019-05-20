Подборка лучших материалов южноуральских СМИ
20 мая 2019, 09:00 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Медиахолдинг «Гранада Пресс» подвел итоги минувшей недели и опубликовал подборку самых интересных материалов.
Самовыдвиженцу в челябинские губернаторы нужно набрать больше 13 тысяч подписей.
Какие изменения ждут южноуральцев на губернаторских выборах
Законодательному Собранию Челябинской области исполнилось 25 лет. За эти годы парламентарии приняли почти 3000 законов.
Все праздники глава региона провел в рабочих поездках, проводя ревизию области
Алексей Текслер продолжает вникать в проблемы муниципалитетов. Какие вопросы он сдвинул с мертвой точки в Кыштыме.
Общество
Какие новые образовательные стандарты определят содержание всего школьного обучения в России и на Южном Урале на годы вперед. Мнения экспертов.
В Челябинской области от лесных пожаров спасли деревню и детский лагерь.
Студентка-отличница из ЮУрГу продавала наркотики. Суд приговорил 20-летнюю девушку к 12 годам тюрьмы
Летний отдых станет безопаснее?
Детские лагеря будут под контролем полиции и Росгвардии.
Челябинские урбанисты отреставрируют старинный купеческий особняк.
Встретимся в Переулке Наперстков!
В Копейске скоро появится 2 уникальных арт-объекта.
Репортаж с пожарной эвакуации в детсаду Копейска.
Человек и природа
Журналисты узнали о ситуации на озере Курочкино. Когда начнется перекачка воды в озеро Курочкино.
В Миассе вороны пикировали на прохожих.
Культура
Премьера спектакля «Тартюф» в Челябинском молодежном театре состоялась два года назад. Для зрителя он стал настоящей сенсацией.
«МК-Урал» рассказывает, кто приедет на популярный фестиваль авторской песни, какие сюрпризы ждут зрителей.
В Миассе в честь юбилея Южного Урала зазвучит джаз.
В Молодежном театре прошел творческий вечер Николая Коляды.
История
Где в Челябинске находится ракетно-космическая техника расскажет наш «музейный гид».
В Челябинске устроят байк-шоу, а в Магнитогорске пройдет модный показ.
Спорт
Хоккеиста Артемия Панарина назвали предателем
Почему звездный воспитанник «Трактора» отдыхает в Майами, а не играет за сборную России на чемпионате мира.