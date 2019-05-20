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Подборка лучших материалов южноуральских СМИ

20 мая 2019, 09:00 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Подборка лучших материалов южноуральских СМИ

 

Медиахолдинг «Гранада Пресс» подвел итоги минувшей недели и опубликовал подборку самых интересных материалов.

 

Говорит Избирком

Самовыдвиженцу в челябинские губернаторы нужно набрать больше 13 тысяч подписей.
Какие изменения ждут южноуральцев на губернаторских выборах


Законные четверть века

Законодательному Собранию Челябинской области исполнилось 25 лет. За эти годы парламентарии приняли почти 3000 законов.


Маевка Алексея Текслера

Все праздники глава региона провел в рабочих поездках, проводя ревизию области


Синие папки для глав

Алексей Текслер продолжает вникать в проблемы муниципалитетов. Какие вопросы он сдвинул с мертвой точки в Кыштыме.

Общество

Распознавание или знание?

Какие новые образовательные стандарты определят содержание всего школьного обучения в России и на Южном Урале на годы вперед. Мнения экспертов.


10 уголовных дел - не предел

В Челябинской области от лесных пожаров спасли деревню и детский лагерь.


Деньги на BMW, байк и айфоны

Студентка-отличница из ЮУрГу продавала наркотики. Суд приговорил 20-летнюю девушку к 12 годам тюрьмы


Летний отдых станет безопаснее?

Детские лагеря будут под контролем полиции и Росгвардии.


«Том Сойер Фест»

Челябинские урбанисты отреставрируют старинный купеческий особняк.


Встретимся в Переулке Наперстков!

В Копейске скоро появится 2 уникальных арт-объекта.


В касках и масках

Репортаж с пожарной эвакуации в детсаду Копейска.

 

Человек и природа

 Дыма нет, вода скоро будет

Журналисты узнали о ситуации на озере Курочкино. Когда начнется перекачка воды в озеро Курочкино.

 

Атака птиц

В Миассе вороны пикировали на прохожих.

 

Культура

Чтобы костюмчик сидел

Премьера спектакля «Тартюф» в Челябинском молодежном театре состоялась два года назад. Для зрителя он стал настоящей сенсацией.


Звездные гости Ильменки-2019

«МК-Урал» рассказывает, кто приедет на популярный фестиваль авторской песни, какие сюрпризы ждут зрителей.


Мы играем джаз

В Миассе в честь юбилея Южного Урала зазвучит джаз.


"Певец маргиналов и очередей"

В Молодежном театре прошел творческий вечер Николая Коляды.

 

История

«Осетр», «Скад» и «Буран»

Где в Челябинске находится ракетно-космическая техника расскажет наш «музейный гид».


18 мая «Ночь музеев-2019»

В Челябинске устроят байк-шоу, а в Магнитогорске пройдет модный показ.

 

Спорт

 

Хоккеиста Артемия Панарина назвали предателем

 

Почему звездный воспитанник «Трактора» отдыхает в Майами, а не играет за сборную России на чемпионате мира.

 

 

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