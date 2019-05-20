Граждане России назвали главные источники аллергии
20 мая 2019, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]
Жители России назвали главный источник аллергии. Согласно последней информации, за один и тот же вариант проголосовали 60 процентов участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Россияне убеждены, что одним из ключевых факторов развития аллергии является плохая экология, передает утром в понедельник ФБА "Экономика сегодня".
Кроме того, граждане РФ считают, что аллергиками становятся из-за наследственной предрасположенности и плохого качества продуктов. Нельзя исключать и сбой иммунной системы, который приводит к возникновению аллергии.
Отмечается, что чаще всего аллергическая реакция у россиян наблюдается на растения, пыль, продукты питания и шерсть домашних животных.