Граждане России назвали главные источники аллергии

Жители России назвали главный источник аллергии. Согласно последней информации, за один и тот же вариант проголосовали 60 процентов участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Россияне убеждены, что одним из ключевых факторов развития аллергии является плохая экология, передает утром в понедельник ФБА "Экономика сегодня".

Кроме того, граждане РФ считают, что аллергиками становятся из-за наследственной предрасположенности и плохого качества продуктов. Нельзя исключать и сбой иммунной системы, который приводит к возникновению аллергии.

Отмечается, что чаще всего аллергическая реакция у россиян наблюдается на растения, пыль, продукты питания и шерсть домашних животных.