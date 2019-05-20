Хищения как путь к повышению?

4 апреля 2019 года все ведущие СМИ сообщили, что гендиректор таганрогского АНТК (авиационный научно-технический комплекс) им. Бериева Юрий Грудинин покидает свой пост и возглавит ПАО «ИЛ». Напомним, что Юрий Грудинин стал гендиректором ТАНТК в 2015 году. Его предшественник, Игорь Гаривадский, был осуждён за присвоение и растрату на шесть лет… условно.

5 апреля 2019 года только один сайт «Блокнот Таганрога» сообщил, что директор Грудинин последним своим приказом от 04.04. 19 лишил сотрудников мартовской премии. И хоть приказ называется «О снижении процента премии» (на 10%, прим. АН), но как заявили сотрудники завода «Блокноту», 10 % - это и есть вся премия на заводе в этом месяце.

«Перед уходом, генеральный директор решил сделать нам такой подарок!! Спасибо большое за то, что мы тут как рабы пашем за гроши!!!"» - цитирует возмущённого таганрожца «Блокнот Тагангора».

Премии сотрудников завода (а это 7 тысяч человек!) лишали и ранее. Например, очередное лишение премии всех сотрудников ТАНТК в марте 2018 года побудило их написать открытое письмо директору. Письмо подписано: «члены Совета ветеранов, члены Профсоюзного комитета, члены Совета молодёжи, специалисты экономической безопасности, специалисты экономического отдела, специалисты отдела труда и заработной платы». Подписанты, видимо, располагают подтверждающими документами, и утверждают, что директор Грудинин нецелевым образом растратил 74 миллиона рублей, и предлагают ему вернуть эти деньги в кассу предприятия, что «позволит не накалять социальную обстановку и платить премию рабочим в течении 5-6 месяцев. А если еще проанализировать отдельные моменты деятельности "дефективного" топ-менеджера, который подрывает реально обороноспособность России, то можно вернуть ещё около 50 миллионов рублей, но это уже другая история».

Это письмо кочевало в социальных сетях с марта 2018 года, и только 30 апреля 2019 года сетевое издание «RostovGazeta» решилось опубликовать выдержки из него:

«К примеру, работники завода требуют вернуть в кассу 156 тысяч рублей, выплаченные со счета предприятия за специальную кровать с массажером. «Но по дикой случайности кровать оказалась в доме руководителя ТАНТК»… Более трех миллионов рублей, по мнению сотрудников завода, Грудинин потратил на съем квартиры в Москве. В квартире в столице проживает Грудинина Дарья Юрьевна (копия договора прилагается), говорится в документе…«Обязать двоюродную сестру Грудининой Л. В. Федоренко О. А. вернуть в кассу предприятия 7 миллионов рублей за фиктивно подписанные акты выполнения работ спецтехники (бульдозера)».

И так далее, и тому подобное. Нас, например, поразили не процитированные «RostovGazeta», но дотошно перечисленные в письме расходы на 60-летие директора в одном из лучших ресторанов города – «Жемчужина».- 450 т. руб. за сам ресторан, 300 т. руб. за спиртное и 250 т. руб. «на фейерверк». Кому выписывались фиктивные премии, кто обналичивал и собирал деньги, кто закупал спиртное и оплачивал счета – все они поимённо перечислены, ведь все это происходило на глазах рядовых сотрудников.

Да руководство предприятия особо и не скрывалось.

Знают, наверное, что за это, оказывается, не наказывают. За это повышают.