Власти Крыма заступились за украинскую семью, которой грозит выселение

Власти Крыма решили помочь украинской семье, проживающей на территории полуострова, избежать депортации на Украину. Жительницы Ялты переехали в Крым после того, как в Киеве их избили за ношение георгиевской ленты.

Актёр Никита Панфилов рассказал, почему не хочет посетить Крым

Некоторое время назад местный участковый пригрозил Анастасии и Наталье Кудуевым, что они могут быть выселены из-за отсутствия регистрации. Правительство полуострова пообещало помочь семье в рамках своей компетенции, передаёт РИА Новости.

«Мы знаем о ситуации с этой семьей и сейчас разбираемся. Постараемся помочь семье в пределах своей компетенции», - заявил вице-премьер правительства Крымского полуострова Дмитрий Полонский.