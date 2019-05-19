Власти Крыма заступились за украинскую семью, которой грозит выселение
19 мая 2019, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Крыма решили помочь украинской семье, проживающей на территории полуострова, избежать депортации на Украину. Жительницы Ялты переехали в Крым после того, как в Киеве их избили за ношение георгиевской ленты.
Некоторое время назад местный участковый пригрозил Анастасии и Наталье Кудуевым, что они могут быть выселены из-за отсутствия регистрации. Правительство полуострова пообещало помочь семье в рамках своей компетенции, передаёт РИА Новости.
«Мы знаем о ситуации с этой семьей и сейчас разбираемся. Постараемся помочь семье в пределах своей компетенции», - заявил вице-премьер правительства Крымского полуострова Дмитрий Полонский.