Патриарх призвал переосмыслить проблемы демографии и закрыть тему абортов

Патриарх Московский и всея Руси заявил, что считает необходимым закрыть тему абортов. «Если мы хотим увеличить реально население России, то в первую очередь мы должны снять тему абортов в том масштабе, в котором она существует», - считает он.

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Патриарх Кирилл отметил, что государственная поддержка населения не способна повлиять на демографию в должном объёме. «Замечательно, что у нас есть материнский капитал, замечательно, что государство предпринимает какие-то шаги, но это мизерные шаги. И никакими денежными поощрениями мы не обеспечим такой прирост населения», - отметил он.

Также предстоятель РПЦ привёл в пример, что если каждый год вместо абортов будет рождаться миллион детей, то прирост населения России будет более существенным, передаёт РИА Новости.