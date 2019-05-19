В социальных сетях вас могут завербовать либо террористы, либо спецслужбы

По данным агентства Eurostat, на сегодняшний день в Европе существует более 2 тыс. сайтов и около 10 тыс. профилей в социальных сетях, которые так или иначе призывают молодых людей – необязательно арабского происхождения – присоединиться к исламским террористам.



Известный американский журналист влиятельной газеты The New York Times Рукмини Каллимачи пишет: «Исламскому государству»* удалось многократно увеличить результативность своей вербовки благодаря огромному штату операторов, работающих в социальных сетях. По словам аналитиков, эта террористическая группировка находится в Сети 24 часа в сутки, и её эффективность ещё больше возрастает благодаря широким кругам сочувствующих добровольцев и поклонников, которые передают её сообщения и транслируют её точку зрения, заманивая потенциальных новобранцев».



Действия вербовщиков полностью соответствовали «Курсу по искусству вербовки», экземпляр которого «был захвачен американскими войсками в Ираке. ЦРУ никак не может победить исламских террористов не только в Афганистане или на Ближнем Востоке, но и в виртуальном пространстве. Но по-прежнему считает главным врагом Россию, которая, по их мнению, через соцсети вмешивалась в американские выборы.



Сегодня более половины населения земного шара подключено к Интернету. По некоторым оценкам, в будущем году в мире станет больше людей, у которых есть сотовый телефон, чем тех, у кого имеется водопровод. Это превращает обычных граждан в вольных и невольных виртуальных агентов – сборщиков разведывательной информации. И они становятся лакомой добычей как для террористом, так и для шпионов.



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