Теология вместо физики? Россия перестает быть светским государством

Мы долго к этому шли: от освящения ракет до стояния первых лиц напоказ со свечками в церкви. От передачи храмов-музеев РПЦ до введения института капелланов в армии. Осталось только заменить общеобразовательные школы на церковно-приходские…

И это уже не выглядит каким-то сарказмом. Теология должна преподаваться у нас не только в духовных, но и в светских вузах, чего не было даже в царской России. Вести ее будут духовные лица. И «паспорта» таких курсов для теологии православия, иудаизма и ислама уже готовы и одобрены как чиновниками Минобрнауки, так и соответствующими конфессиями. Такая информация прозвучала на Форуме Научно-образовательной теологической ассоциации, в МГУ. Вот только буддистской теологии у нас не будет по причине отсутствия бога в данной системе верований. А жаль: четвертая российская традиционная религия – и без теологии!

Справка «АН» С 1990 по 2016 год количество школ в РФ сократилось на 28 тысяч. С 69,7 до 41, 8, количество храмов РПЦ увеличилось на 34, 3 тыс. с 2, 5 до 36,8 тыс.

В том, что изучение божественного является наукой, как какая-нибудь геометрия или химия, в России больше не сомневается никто – ни депутаты, ни сотрудники президентской администрации, ни ректоры вузов, не говоря о клире. Более того: «У этой области знания большой потенциал научного развития, – заявил на Форуме сотрудник управления президента РФ по внутренней политике Сергей Мельников.– И в будущем этот аспект будет приобретать все большее значение».

При этом занятия теологией – не праздная игра ума, а надежный путь к отысканию Россией своей уникальной ниши в общей семье народов, продолжил он: «В то время, как на Западе идет нарушение прав человека и деградация духовно-нравственных основ, у России есть шанс стать основой для сохранения в мире духовно-нравственных ценностей».

Таким образом, проблему российского экспорта можно считать решенной: будем гнать за рубеж духовное с нравственным. И никаких трубопроводов строить не надо!

О светской же науке и образовании с пришествием в них теологии можно не беспокоиться: «Противостояние религиозных знаний и светской науки нам просто навязывалось!- подытожил многовековую дискуссию на эту тему глава думского комитета по развитию гражданского общества, взаимодействию с общественными и религиозными организациями Сергей Гаврилов. – Теология должна быть обязательной дисциплиной для всех вузов России, включая светские. А то любому светскому ученому непросто понять без теологических знаний сложнейшие закономерности современного мира!»

Нужна теология, по словам депутата, и «для преодоления внутренних и внешних рисков и искушений!» Да что там искушения! «Изучать теологию неизбежно должен каждый руководитель, ведь подлинно эффективным государственным менеджером может быть только человек православия! Причем, решать эту задачу надо быстро», – сообщил он.

Духовенство, в лице митрополита Волоколамского Иллариона, дало понять: оно намерено добиваться закрепления законом, что преподавание теологии в светских вузах ведется только духовными лицами, будь они в рясах или партикулярном платье. И как пить дать добьется своего.

Ну, если, конечно, земля вдруг не налетит на небесную ось или если Господь не нашлет на людишек новый всемирный потоп

Тем более, что в некоторых вузах теологию с религиоведением уже преподают. В 41 вузе готовят бакалавров-теологов и еще в 24 – религиоведов. В сумме на оба направления выделено около 1,6 тыс. бюджетных мест.

И при этом официально церковь ( мечеть, синагога) отделены от государства! Но несмотря на то, что по роду своей деятельности та же православная церковь в России занимается коммерцией: продажей свеч, икон, литературы, предметов религиозных обрядов, религиозные учреждения в нашей стране не платят налоги. Кроме того, каждая церковь обладает собственным земельным участком, за который также не взимается налог. Согласно ст. 381 Налогового Кодекса РФ, все религиозные организации, в числе которых здания храмов, синагог и мечетей, освобождаются от уплаты имущественного налога. Этот же закон распространяется на учреждения, где люди получают профессиональное религиозное образование. Статья 395 НК РФ предусматривает также освобождение от уплаты земельного налога для церкви и других религиозных учреждений. Что касается налогов на прибыль, статья 251 Налогового Кодекса не учитывает прибыль, полученную от совершения религиозных обрядов и продажи религиозной литературы и атрибутики.

Неплохо устроились посредники между гражданами и богом не правда ли?

По поводу введения курса теологии напомним, что все, кто окончил вузы в советские времена, изучали научный атеизм. Это не помешало очень многим после того, как Советский Союз сломался, пойти в церковь. Веру в Бога — это личное дело каждого, но то, что изучение курса не помешало исполнять религиозные обряды, факт статистический. Так что же мы хотим получить, вводя курс теологии?

Известны случаи, когда во времена СССР, студенты, которые верили в Бога, сдавали научный атеизм и получали обвинения в фарисействе. Если мы сегодня добавим в качестве еще одного предмета теологию, то не получим ли умножение двоемыслия — когда говорим одно, а думаем другое? Не умножим ли фарисейство? Студенты пройдут курс богословия, но верующими от этого не станут. Или, в крайнем случае, пойдут на молебен за успешную сдачу сессии!

Представители духовенства часто высказывают недовольство тем, что журналистов и простых смертных интересуют скандалы, а также уровень доходов и роскошь многих «служителей Бога». Но как же иначе, если ничего не меняется с феодальных времен!

Во времена «всеобщего благочестия», тотальной «Святой Руси» русские архиереи назывались (и были таковыми по факту) князьями церкви. И вели они себя подобающе: жили барственно, вели себя с народом и подчиненными священниками так, как с крепостными вел себя помещик: хочу — помилую, хочу — выпорю. И народные денежки, собранные с бедных крестьян и сельских священников, созидали оранжереи и уютные дачи для сибаритствующих владык.

С тех пор прошло много времени, у нас вновь «возрождение Святой Руси», и вновь архиереи живут и ведут себя так же, как и их предшественники в XIX веке.

Недавно СМИ, используя открытые источники, описали, сколько резиденций у нижегородского митрополита Георгия (Данилова) и сколько примерно все это стоит. Резиденций семь, минимальная общая их стоимость более 400 миллионов рублей. Да и передвигается чаще всего митрополит Георгий не на Toyota Camry, а… на личном вертолете.



Этот архиерей много встречается и «решает» дел с сильными мира сего. Ест, пьет с ними, баню принимает, жмет ручки, угодничает, выпрашивает льготы для церкви, земельные участки, выделение средств «на реставрацию». А сильные мира сего, или попросту говоря, чиновники, олигархи, помогают архиерею и сами отмывают на «благотворительности» деньги, получая за это церковные ордена. Правда никто на этих встречах не интересуется состоянием дорог, уровнем образования, обнищанием людей.

Президент же обещал нам всем рай? Вот мы теперь на ступеньку ближе. Осталось всего ничего - попы подготовят и направят в верном направлении по дороге к нему, а власть обеспечит своими реформами скорейшую транспортировку туда граждан, которые не из господ.

Феодально-крепостнические отношения внутри РПЦ до сих пор, несмотря на XXI век, вроде как демократию, Конституцию, глобализацию остаются основным типом существования, поэтому сами иерархи и их присные и оправдывают необходимость для барина всего того, что он имеет. Вот только почему эти апологеты, умом застрявшие в позапрошлом столетии, удивляются, что современные люди не готовы воспринимать этот феодализм как должное? События в Екатеринбурге это подтверждают. И чем это закончилось век назад в итоге , тоже ещё не забыто.

Кстати

«Жалуют священством, возлагая руки на голову возводимого в это звание и надевая ему на голову, освященную патриархом, шапочку, называемую скуфьей. Священник должен ее весьма заботливо беречь, потому что он считался бы в противном случае не достойным священного звания.

Мирянин в драке со священником обязан более всего заботиться о том, чтобы не замарать его шапочки, кто хочет бить попа, тот обязан с должным почтением снять с его головы шапочку, положить в приличном месте, а потом может уже безнаказанно и сколько ему угодно колотить попа. Поколотивший священника не подвергается никакой ответственности перед законом, никакому наказанию или отлучению от церкви, если только после драки с должным почтением вновь наденет на попа снятую с него прежде шапочку.

Таким образом, если было оказано уважение к шапочке, то уважение к званию пресвитера не было, значит, нарушено, и колотивший по дьявольскому наущению попа бил не священника, а только воздух, и возмездие сделано личности человека.

Корб И. Г. Дневник путешествия в Московское государство Игнатия Христофора Гвариента, посла императора Леопольда I к царю и великому князю Петру Алексеевичу в 1698 г., веденный секретарем посольства Иоганном Георгом Корбом»

Автор просит воспринимать это как историческую справку, а не как призвы к действию.