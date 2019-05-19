Участники поискового лагеря «Вахта памяти» обнаружили в Крыму склады с боеприпасами
19 мая 2019, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]
Участники поискового лагеря «Вахта памяти» обнаружили в поселке Фронтовое Ленинского района два склада боеприпасов. Спасатели, обследовав находку, насчитали более 8 тысяч снарядов, пишут «Аргументы недели-Крым».
Первое сообщение поступило от руководителя поискового лагеря 16 мая. Его участники проводили в поселке поиск павших бойцов рабоче-крестьянской Красной Армии в Великую Отечественную войну и наткнулись на склад.
Пиротехники идентифицировали находки, как артиллеристские снаряды, мины и патроны – всего 1781 штука.
На следующий день от поисковиков поступило еще одно сообщение об обнаруженном складе. Его нашли возле водохранилища в Фронтовом. Специалисты достали из склада 6338 единиц боеприпасов.
Найденные снаряды отвезли на полигон, где уничтожили, соблюдая все меры безопасности, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.