Участники поискового лагеря «Вахта памяти» обнаружили в Крыму склады с боеприпасами

Участники поискового лагеря «Вахта памяти» обнаружили в поселке Фронтовое Ленинского района два склада боеприпасов. Спасатели, обследовав находку, насчитали более 8 тысяч снарядов, пишут «Аргументы недели-Крым».

Первое сообщение поступило от руководителя поискового лагеря 16 мая. Его участники проводили в поселке поиск павших бойцов рабоче-крестьянской Красной Армии в Великую Отечественную войну и наткнулись на склад.

Пиротехники идентифицировали находки, как артиллеристские снаряды, мины и патроны – всего 1781 штука.

На следующий день от поисковиков поступило еще одно сообщение об обнаруженном складе. Его нашли возле водохранилища в Фронтовом. Специалисты достали из склада 6338 единиц боеприпасов.

Найденные снаряды отвезли на полигон, где уничтожили, соблюдая все меры безопасности, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.