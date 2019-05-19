Предсмертное интервью Сергея Доренко о древнем городе Керчи

Незадолго до смерти родившийся в самом древнем городе России журналист дал большое интервью, которое можно назвать «Мы гордимся всем, что у нас есть», пишут «Аргументы недели-Крым».

Напомним, что ДОРЕНКО умер 9 мая 2019 года за рулем мотоцикла. Позже выяснилось, что он завещал в случае смерти развеять часть своего праха над Керчью с горы Митридат.

Тайна гибели С.Доренко сожжена в московском крематории