Смерть на Лужнецкой набережной. Участник Всероссийского полумарафона умер во время забега

Участник Всероссийского полумарафона умер во время забега. Обычно любители физкультуры такими акциями пытаются сохранить здоровье и привить другим любовь к спорту, но на сей раз вышло все совсем наоборот.

51-летнему Владимиру Корчевскому стало плохо, когда он бежал по Лужнецкой набережной. Медики пытались реанимировать мужчину, но спасти не смогли. Предположительный диагноз - сердце не выдержало нагрузки, сообщает telegram-канал "112".