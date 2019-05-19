Выселковский район: как реализуются национальные проекты

В станице Выселки по поручению председателя Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко депутаты кубанского парламента обсудили реализацию Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Послания главы государства и приоритетных региональных проектов, а также проблемные вопросы определения и применения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества и земельных участков.

Обсуждение состоялось в ходе выездного заседания двух комитетов краевого парламента: по вопросам имущественных и земельных отношений; местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий. Его провел председатель комитета, вице-спикер ЗСК Сергей Усенко.

В мероприятии также приняли участие заместитель руководителя департамента внутренней политики краевой администрации Александр Свириденко, представители «Крайтехинвентаризация – краевое БТИ», регионального департамента имущественных отношений, а также молодые депутаты и представители муниципального образования Выселковский район, руководители органов ТОС, актив муниципалитета.

Перед совещанием депутаты посетили ряд производственных объектов района. В том числе ООО «Сыры Кубани». В этом году здесь завершается реализация одного из крупнейших инвестиционных проектов «Строительство завода по производству сыров, сливочного масла и комплексной переработки сыворотки». Будет создано 280 новых рабочих мест. Предприятие занимается выпуском полутвердых, рассольных и творожных сыров, сливочного масла и переработкой сыворотки.

Также парламентарии побывали в крестьянско-фермерском хозяйстве Сергея Огай. КФХ выращивает озимые зерновые, ранние овощи – морковь, лук и пекинскую капусту, осуществляет хранение овощной продукции на собственном складе.

Далее в Доме культуры им. В.С. Стрижака состоялось совместное выездное заседание комитетов ЗСК.

Открывая работу, Сергей Усенко напомнил, что встреча посвящена контролю за исполнением федерального и краевого законодательства в Выселковском районе по ряду направлений и в том числе тому, как муниципалитет приступил к реализации национальных проектов.

По словам главы Выселковского района Сергея Фирсткова, национальные проекты – это тот механизм, который позволит улучшить положение дел в экономике страны, края и конкретного муниципалитета. Но это невозможно без персональной ответственности каждого на своем рабочем месте.

- В районе многое сделано, мы это увидели сегодня, проехав по территории и побывав на ряде предприятий. Но акцентирую внимание, муниципалитету необходимо принимать участие в государственных программах по развитию инфраструктуры под жилищное строительство, формированию комфортной

городской среды, своевременно выбирать объекты и подавать заявки на их благоустройство, – отметил председатель комитета ЗСК Сергей Жиленко, обращаясь к руководству муниципального образования.

Затем участники заседания обсудили проблемы определения и применения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества и земельных участков. Актуальность темы вызвана завершением очередного этапа государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, которые принадлежат как физическим, так и юридическим лицам.

Вице-спикер ЗСК Сергей Усенко разъяснил, что серьёзность обсуждаемой проблемы заключается в том, что согласно федеральному и краевому законодательству налог на имущество частных владельцев и в отношении отдельных объектов недвижимого имущества организаций рассчитывается на основе их кадастровой стоимости. А Президент в Послании Федеральному Собранию исчислению налога на имущество физических лиц уделил особое внимание, подчеркнув, «что он должен быть справедливым и посильным для граждан».

По словам заместителя главы муниципалитета Татьяны Коробовой, в Выселковском районе выявлены проблемы в этой сфере. Одна из самых сложных – несоответствие кадастровой стоимости действующим реалиям. Так, при оценке объектов недвижимости их кадастровая стоимость может существенно отличаться от рыночной потому, что при кадастровой оценке объекта не учитываются его индивидуальные особенности – наиболее значимые ценообразующие факторы, которые оказывают непосредственное влияние на его рыночную стоимость.

Сложившуюся ситуацию прокомментировали специалисты Краевого БТИ и департамента имущественных отношений.

Все участники обсуждения сошлись во мнении, что такие встречи полезны и необходимы в работе на местах.

Подводя итог обсуждению, Сергей Усенко отметил, что в крае и в каждом отдельном муниципалитете предстоит ещё многое сделать. «Это сложная, но необходимая работа», – резюмировал вице-спикер ЗСК.