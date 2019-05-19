Новые подходы для качественного улучшения жизни кубанцев

Председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский провел заседание рабочей группы, на котором рассматривался ход реализации региональных государственных программ, курируемых комитетом, по итогам первого квартала 2019 года.

В обсуждении приняли участие секретарь комитета ЗСК Юлия Алешкевич, представители министерства культуры, министерства труда и социального развития, министерства образования, науки и молодежной политики, эксперты.

Открывая заседание, Виктор Чернявский напомнил, что в крае идет реализация национальных проектов, принятых в развитие положений майского Указа Президента, а также реализация региональных государственных программ и партийных проектов по самым разным направлениям. Кроме этого, принята Стратегия социально-экономического развития региона до 2030 года.

- Цель всех этих документов одна – создание качественных современных условий жизни для жителей Кубани и возможности получения ими востребованных услуг и, в первую очередь, социальных. В их числе возможность проведения досуга в отремонтированных учреждениях культуры, организация отдыха детей и получения достойного образования, – подчеркнул Виктор Чернявский.

Первый заместитель министра культуры края Максим Усатюк, докладывая о реализации госпрограммы «Развитие культуры» в первом квартале, отметил, что все плановые мероприятия проводятся вовремя и целевые показатели по итогам года должны быть выполнены в срок. Первый замминистра отдельно рассказал, что на ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры в текущем году запланировано финансирование в размере порядка 400 млн рублей. По его информации, динамика в этом вопросе положительная, учитывая, что в 2015 году на эти цели выделялось всего 12 млн рублей.

- Министерство сделало хороший шаг в работе. Заблаговременно проводит все торги. Имеет конкретные планы уже не только на 2020 год, но и на 2021-й. Это отличный пример для других министерств. В то же время и министерству культуры есть еще над чем работать. Надо совершенствовать формы оказания услуг в учреждениях культуры, – резюмировал Виктор Чернявский.

Об итогах выполнения программы «Дети Кубани» рассказал заместитель министра труда и социального развития Алексей Голик. По его словам, по некоторым направлениям программы министерство идет с опережением графика. В полтора раза в первом квартале перевыполнен план по финансированию путевок на оздоровление детей. Между тем есть серьезные вопросы по обеспечению жильем детей-сирот. По решению рабочей группы комитета эта тема станет предметом отдельного обсуждения.

Центральным при рассмотрении итогов реализации госпрограммы «Развитие образования», по которой докладывала заместитель министра образования,

науки и молодежной политики Елена Анышко, стало выполнение мероприятия по строительству спортивных залов в общеобразовательных школах. По информации замминистра, этот процесс в муниципалитетах идет, но не так быстро, как хотелось бы. Участники обсуждения предложили оперативно искать новые подходы в решении этой задачи, потому что дети должны уже сейчас заниматься физкультурой и спортом в соответствующих запросам сегодняшнего дня условиях.

Подводя итог заседания, Виктор Чернявский сказал, что комитет будет и дальше держать на контроле выполнение профильных госпрограмм, а также в рамках своих полномочий помогать преодолевать возникающие трудности по тем или иным направлениям.