Арестованный сенатор Рауф Арашуков и его отец пожаловались на условия содержания в СИЗО «Лефортово». "Если бы знал, как устроена жизнь в изоляторах, вносил бы другие законы,"- заявил бывший сенатор.

Аршуковы пожаловались на задержки писем от родных, отсутствие халяльной еды и телевизора в камере. Такое ощущение, что они думали, что попадут в санатороий, а не в камеру заключения.

В Сети уже начали иронизировать над тем, что "прозрение" наступило быстно и предлагают простую концепцию радикального улучшения уровня госуправления.

"Можно в обязательном порядке всех министров, депутатов, сенаторов отправлять в хотя бы трёхмесячные командировки — сидельцами в СИЗО, пациентами в районные больницы, учителями в школы. Авось, как и Арашуков, многие поймут, что нам нужны законы не о суверенном интернете, оскорблении властей и повышении пенсионного возраста, а о чём-то совершенно ином", - написали пользователи в комментариях.