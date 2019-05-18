В Саратове пьяный сотрудник полиции сбил подростка. 14-летний ребенок погиб

В Саратове 40-летний сотрудник полиции, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил 14-летнего подростка, и после врезался в еще два автомобиля. В следственном управлении СК России по Саратовской области подтвердили, что "пьяное" ДТП в результате которого погиб ребенок, совершил сотрудник полиции.

Ужесточение наказания за пьяные ДТП не коснется принимающих лекарства людей, - сообщили в Госдуме

По версии следствия, 17 мая 2019 года вечером 40-летний мужчина, являющийся сотрудником УМВД России по городу Саратову, управлял автомобилем марки «КИА СИД», двигаясь по улице Песчано-Уметская. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель нарушил требования правил дорожного движения в результате чего совершил наезд на пешехода, 2004 года рождения, следовавшего по обочине дороги. От полученных травм ребенок скончался.

В отношении полицейского следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека).

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.