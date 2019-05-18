Федеральная служба судебных приставов РФ и Русская православная церковь подписали соглашение о совместной работе в борьбе с должниками. Приставы будут запугивать должников банков проблемами в этой жизни, а церковь грозить карой небесной.

Во всех приходах будут проводиться проповеди о том, насколько важно возвращать долги, а также на тему того, насколько неправильно жить в долг и не возвращать долги. Неплательщикам теперь будут говорить, что они стоят в одном ряду с ворами.

А все потому, что в стране из-за кризиса резко возросло количество должников по банковским кредитам. И судебные приставы, понимая, что дальше будет только хуже, прибегли к последнему способу – они обратились за помощью в Богу. Господь им, конечно, не ответил, а вот служители церкви обещали помочь.