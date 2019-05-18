Студент из Екатеринбурга сообщил об отчислении из вуза за участие в протестах против строительства храма

Студент из Екатеринбурга сообщил об отчислении из вуза за участие в протестных акция против строительства храма. Студента Уральского государственного университета путей сообщения Антона Савельева задержали 15 мая.

Против молодого человека составили протокол за нарушение установленного порядка проведения митинга.

Савельев рассказал, что в беседе с ним заместитель декана его вуза Юрий Могильников признал, что решение об отчислении принято из-за участия в акциях протеста в сквере в центре Екатеринбурга, - сообщает портал TJournal.

По мнению замдекана, демонстрации в сквере «глупые и бессмысленные». По словам студента, в вузе ему предложили взять академический отпуск, уйти в армию и вернуться в университет после демобилизации.

Акции протеста продолжаются в Екатеринбурге несколько дней. Люди выступают против строительства храма на месте сквера. Власти уральской столицы проведут опрос жителей Екатеринбурга.