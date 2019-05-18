Авиакомпания British Airways отменяет рейсы из Лондона в Санкт-Петербург

Крупнейшая британская авикомпания British Airways отменяет рейсы из Лондона в Санкт-Петербург в Киев. Полёты как в Петербург, так и на Украину, прекратятся будущей осенью с 3 октября.

Авиаперевозчик опубликовал сообщение, поясняя отмену полетов. Больше этот маршрут коммерчески не жизнеспособен, - передает РИА Новости.

"Мы с сожалением прекращаем рейсы из Хитроу в Санкт-Петербург. У нас многолетняя история полётов в этот город, и мы гордимся ею. Мы летали по этому маршруту с 1971 года", — говорится в сообщении British Airways.