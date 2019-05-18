Суд взыскал 17 млн рублей с капитанов подлодки «Краснодар» за столкновение с судном

Суд взыскал 17 миллионов рублей с капитанов подлодки "Краснодар" за столкновение с иностранным гражданским судном. Миллионы пытаются взыскать с бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки "Краснодар" капитана II ранга Дениса Сопина.

Ленинградский окружной военный суд рассматривал дело со столкновением кораблей, которое произошло в 2016 году, в закрытом режиме, так как в материалах содержались секретные сведения.

Авария произошла в 2016 году во время учений в Балтийском море. Всплывая, "Краснодар" столкнулся с иностранным судном, после чего его отправили на ремонт. По данным газеты "Коммерсантъ", судно нарушило границу района, где проводились учения, несмотря на предупреждения военных. В результате столкновения у подлодки был сломан перископ, а гражданский корабль практически не пострадал.

Мартемьянова признали виновным в халатности, а Сопина – в нарушении правил кораблевождения.

По информации издания, оба морских офицера признали свою вину.

Суд в итоге взыскал с одного из капитанов 12 миллионов рублей, а с другого, Игоря Мартемьянова, – пять. Еще несколько миллионов должен оплатить федеральный бюджет. У Мартемьянова - инвалида третьей группы, военного пенсионера, воспитывающего двух несовершеннолетних детей, таких денег не оказалось.