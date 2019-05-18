Минфин предложил сократить расходы на пенсии, зато увеличить дотации на полицию и чиновников 

Министерство финансов России представило проект поправок в федеральный бюджет 2019 года. Как выяснилось от продажи нефти и газа страна заработала на 264,4 миллиона больше, чем рассчитывали. Однако не спешим радоваться.

Ежегодные поступления в Пенсионный фонд, за счет которого покрывается около половины пенсионных выплат в стране, Минфин предлагает сократить на 15,8 миллиардов рублей, а вот расходы на содержание правоохранительных органов намерены увеличить практически на такую же сумму – 12,5 миллиардов рублей.

Большая часть из них достанется МВД – 6 миллиардов рублей, 2 миллиарда получит Росгвардия, остальное поделят между собой Прокуратура и Следственный комитет, сообщает «Finanz».