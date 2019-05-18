В сеть попало видео, как мужчина напал на Арнольда Шварценеггера в южноафриканском городе Сандтон.

Голливудский актер, исполнявший роли в боевиках, приехал в Сандтон на спортивные соревнования. Артиста, бывшего губернатора американского штата Калифорния пригласили на турнир судить.

На видео запечатлено, как неизвестный мужчина неожиданно подбежал к Шварценеггеру, подпрыгнул и в прыжке ударил актера ногой в спину. Злоумышленника сразу задержала охрана. Пока злодея выводили, громко кричал. Шварценеггер при нападении не пострадал.