Специалист рассказал о разработке в России новейшей управляемой авиационной ракеты

Заместитель генерального директора российского концерна «Техмаш» Александр Кочкин рассказал о разработке новейшей управляемой авиационной ракеты. Ракета нового поколения «Монолит» будет относиться к классу высокоточного оружия.

По словам специалиста, сейчас идет согласование с заказчиком всех параметров ракеты. Кочкин сообщил, что опытный образец новой российской авиационной ракеты «Монолит» может быть создан в 2021-2022 годах.

«Мы ориентируемся сегодня на 2,5 – 3 года от мысли до опытного образца, а сколько продлятся госиспытания – зависит не от нас. Думаю, что опытный образец будет в конце 2021 – начале 2022 года», – цитирует конструктора РИА Новости. Кочкин уточнил, что «Монолит» разрабатывают за счет собственных средств. По его сведениям, в «Техмаше» исходят из того, что государственные испытания начнутся с уже имеющимся контрактом, поскольку для их проведения нужна авиационная техника, которой нет в распоряжении концерна.