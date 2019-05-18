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"Мы наступаем на одни и те же "грабли", но "грабли" все более опасные - Познер прогнозирует трагедию человечества

18 мая 2019, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

"Мы наступаем на одни и те же "грабли", но "грабли" все более опасные - Познер прогнозирует трагедию человечества
фото: globallookpress.com

Известный журналист, ведущий авторской прораммы на телевидении Владимир Познер переживает за судьбу человечества. По его прогнозу, может произойти серьезная трагедия. Познер признался, что он - пессимист в отношении человечества.

По его ощущению, люди не учатся на собственных ошибках, и все время это повторяют. "Мы наступаем на одни и те же «грабли», но «грабли» все более опасные..." - считает журналист.

По мнению Владимира Познера, "то, что происходит: изменение климата, загрязнение воздуха и так далее, в конце-концов приведет человечество к трагедии". Он не исключает, что люди "в какой-то момент поймут". Но он "не уверен, что не будет поздно". Владимир Познер предполагает, что его восприятие жизни довольно трагичное, но  в отношении ряда вопросов он сохраняет оптимистичный настрой.

Мнение Владимира Познера опубликовано на его официальном сайте pozneronline.

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