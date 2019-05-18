В Москве задержана 21-летняя женщина, оставившая дочку в поликлинике

В Москве задержана 21-летняя женщина, оставившая свою двухлетнюю дочку в поликлинике. Молодая женщина призналась, что оставила ребенка из-за мужчины. Как установило следствие, мама брошенной малышки живет с сожителем. Они решили, что девочка помешает их совместной жизни. Возлюбленному молодой мамы 27 лет.

Они придумали бросить ребенка в поликлинике. В то время, как сожитель ждал горе-мамашу, она нацепила на лицо маску и пришла с малышкой в поликлинику. Сама там покрутилась, оставила дочку на скамейке и побежала к поджидавшему ее любовнику. В отношении матери ребенка и ее сожителя возбуждено уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка". По данным московского главка СКР, с задержанными проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Малышка находится в детской городской инфекционной больнице № 6.