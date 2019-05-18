В Москве похоронили прах Сергея Доренко

В Москве в субботу, 18 мая, состоялись похороны журналиста Сергея Доренко. Ранее в пятницу, 17 мая, на Троекуровском кладбище прошло прощание с главным редактором радиостанции "Говорит Москва".

На прощание с Доренко в траурный зал пришли родные, его коллеги и поклонники. Тело Доренко после церемонии прощания кремировали. И, как он просил свою жену, часть праха захоронили на Аллее журналистов на Троекуровскм кладбище. Вторая часть праха, согласно воле Доренко, будет развеяна над горой Митридат в Керчи.

На похоронах присутствовали только родные и близкие люди журналиста.

Сергей Доренко умер 9 мая в центре Москвы за рулём мотоцикла. Причиной смерти стал разрыв аорты. Журналисту было 59 лет. У него остались пожилая мама, вдова, трое взрослых детей и две маленькие дочери.

Тайна гибели С.Доренко сожжена в московском крематории