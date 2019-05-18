В ДТП на 35 км Носовихинского шоссе погибли двое взрослых и маленький ребенок

В Московской области серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу днем на 35 километре Носовихинского шоссе. Столкновение грузового автомобиля и легковой машины "Skoda" произошло около города Электросталь.

В результате аварии погибли три человека - двое взрослых и маленький ребенок. Ещё один ребёнок пострадал. Его госпитализировали. ГУ МВД России по Московской области. "В 14:20 на 35 км Носовихинского шоссе произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля Skoda. В результате аварии погибли три человека, среди них один ребенок", - рассказали в подмосковном главке МВД. На месте ДТП находятся полицейские. Им предстоит выяснить все причины и обстоятельства происшествия.