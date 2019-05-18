Появились подробности пожара в селе Покров, где молодая мать выпрыгнула с детьми из окна. 4 человека погибли
18 мая 2019, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]
В Ярославской области целая семья - пожилая женщина и трое ее сыновей - погибла в пожаре в селе Покров Даниловского района. Удалось спастись внучке хозяйки сгоревшего дома Татьяны Павловны с двумя маленькими детьми.
Пожар начался в жилом частном доме на улице Новой ночью. В МЧС сообщение о возгорании поступило в час ночи. Огнеборцы оперативно выехали по вызову. Огромный жилой дом был полностью охвачен пламенем.
По словам соседей, возгорание началось с коридора и туалета и очень быстро распространилось по дому. В доме находились хозяйка Татьяна Павловна, трое ее сыновей, один из которых был болен, прикован к постели, и внучками со своими сыном и дочкой. Внучка - дочь старшей дочери Татьяны, - сообщает портал progorod76.
Молодая мама свою малышку завернула в одеяло, взяла и сына и выпрыгнула с детьми из окна горящего дома.
Пожарные до утра тушили дом. Хозяйка и ее сыновья Владимир, Александр и Иван сгорели заживо.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Причины пожара выясняют эксперты.