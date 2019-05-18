Конюхов планирует три воздушных экспедиции

Сын и организатор экспедиций Федора Конюхова рассказал о трёх новых путешествиях, к которым готовится отец. По его словам, Конюхов устал от морского плавания и планирует покорять воздушное пространство.

"В планах у нас воздушные проекты. Федор говорит, что океаном уже насытился", - передаёт слова Оскара Конюхова ТАСС.

Он рассказал, что в ближайшее время отец собирается совершить полет в стратосферу на воздушном шаре. По его словам, данная экспедиция должна была состояться в этом году, но из-за позднего окончания морского путешествия была отложена.

Весной следующего года Конюхов планирует подняться на высоту 25 км. Оскар добавил, что пока никому не удалось побить последний рекорд. Началом маршрута станет Австралия.

Следующим проектом в данном списке станет беспосадочный двойной облет Земли на воздушном шаре. Сын отметил, что путешествие может занять около 20 дней.

А через три гожа Конюхов хочет совершить кругосветное путешествие на самолете, работающем на солнечных батареях.

"Пока был осуществлен всего один такой полет: Бертран Пиккар летал с Андре Боршбергом. Они летели 500 дней, совершили 19 посадок для зарядки и замены аккумуляторов. Мы хотим сделать это безостановочно за 7-10 дней... Федор будет тренироваться", - поделился Оскар.