Когда журналисты ведут себя как провокаторы, они получают по лицу в прямом смысле слова

На что только не пойдут горе-журналисты, лишь бы репортаж получился поярче, да подинамичнее. Скандалы, драки всегда были украшением любого сюжета, и, если нужно спровоцировать собеседника и получить по лицу – это запросто! Зато потом можно всегда прикинуться жертвой.

Сначала местный журналист из Екатеринбурга Максим Румянцев, подхватив эстафету Соловьева, называл «бесноватыми» горожан, которые настроены решительно против строительства храма в сквере. Потом обозвал молодого человека из пикета «девочкой», а затем спровоцировал его на драку. За что заслуженно и получил по физиономии.

Пока Владимир Соловьев за глаза называет протестующих в Екатеринбурге «бесами», журналист Максим Румянцев попробовал сказать им это в лицо. Получил ответ. Тоже в лицо. Только не словом, а кулаком pic.twitter.com/1qCUGZggUl — Лента.ру (@lentaruofficial) 17 мая 2019 г.

Этот ролик в Сети уже назвали "Приключение мазохиста в Екатеринбурге". «Но девочкой оказалась журналист», «Он провокатор. Сейчас нарежет правильный сюжет и вот его-то по телевидению и покажут», «А Соловьёв ваш ссыкло, только за глаза и может сказать, ибо знает что его могут побить», «Поп Гапон - провокатор с микрофоном. Поделом ему досталось», - написали пользователи в комментариях.