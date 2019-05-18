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Когда журналисты ведут себя как провокаторы, они получают по лицу в прямом смысле слова

18 мая 2019, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

Когда журналисты ведут себя как провокаторы, они получают по лицу в прямом смысле слова
Фото: YouTube

На что только не пойдут горе-журналисты, лишь бы репортаж получился поярче, да подинамичнее. Скандалы, драки всегда были украшением любого сюжета, и, если нужно спровоцировать собеседника и получить по лицу – это запросто! Зато потом можно всегда прикинуться жертвой.

Сначала местный журналист из Екатеринбурга Максим Румянцев, подхватив эстафету Соловьева, называл «бесноватыми» горожан, которые настроены решительно против строительства храма в сквере. Потом обозвал молодого человека из пикета «девочкой», а затем спровоцировал его на драку. За что заслуженно и получил по физиономии.

Этот ролик в Сети уже назвали "Приключение мазохиста в Екатеринбурге". «Но девочкой оказалась журналист», «Он провокатор. Сейчас нарежет правильный сюжет и вот его-то по телевидению и покажут», «А Соловьёв ваш ссыкло, только за глаза и может сказать, ибо знает что его могут побить», «Поп Гапон - провокатор с микрофоном. Поделом ему досталось», - написали пользователи в комментариях.

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