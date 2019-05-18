В субботу ожидается тёплая погода без осадков

В Гидрометцентре сообщили, что в субботу, 18 мая, в Москве и Подмосковье ожидается тёплая облачная погода без осадков. Воздух прогреется до + 22 градусов.

Отмечается, что днём отметка термометра будут колебаться от 20 до 22 градусов тепла. Синоптики прогнозируют северный ветер, порывы ветра составят 3 - 10 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +8 градусов.

В Московской области днём ожидается от +17 до +22 градусов. Ночью отметка термометра упадёт до 5 градусов тепла.

Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.