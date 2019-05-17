СКР: Нашлись родственники девочки, оставленной женщиной в больнице

Следствие установило родственников маленькой девочки, оставленной в четверг, 16 мая, в городской поликлинике на севере Москвы. Ребенка, находящегося в одной из детских больниц в Москве, показали по телевидению.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что нашли бабушек малышки. Женщины явились в следствие и дают показания как свидетели, - передает РИА Новости.

Девочке на вид примерно два года. Малышка долго, несколько часов сидела одна в коридоре поликлиники. Вскоре стало ясно: ребенка бросили. Девочку навестила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Как отмечают врачи, в больницу малышка поступила аккуратно причесанной и в опрятной одежде. Девочка развита по возрасту, общительная, не пугается незнакомых людей. Отвечает на вопросы на украинском языке.