Мэр города Сибай, назвавший горожан козлами, награждён орденом

Мэр города Сибай Рустем Афзалов, назвавший возмутившихся экологией горожан "козлами и экскрементами", награждён орденом. Сибай - небольшой городок в Башкирии, находится в 464 километрах к юго-востоку от столицы республики Уфы.

Эпидемия хамства: ответит ли башкирский чиновник за "козла"?

Врио главы Башкирии Радий Хабиров в пятницу, 17 мая, наградил сити-менеджера Сибая. В конкурсе на звание лучшего муниципального образования Башкирии администрация Сибая отмечена в номинации за "обеспечение эффективной обратной связи с жителями". Хабиров вручил Афзалову орден.

Один из трех государственных орденов республики Башкирия, носящий имя Салавата Юлаева и присуждаемый за героизм, подвиг, заслуги в науке, культуре, обучении детей и государственную деятельность.

О том, что в России есть такой город, стало известно после того, как люди начали жаловаться на смог, из-за которого у горожан возникли серьезные проблемы со здоровьем. В Сибае с ноября прошлого года началось тление руды в шахтах Учалинского горнообогатительного комбината. В городе регистрируется регулярное превышение предельно допустимых концентраций диоксида серы в воздухе.

На жалобы людей руководство города не реагировало. А когда возмущенные горожане обратились к Владимиру Путину, Рустем Афзалов назвал их "козлами и экскрементами".

Орден Афзалов получил с благодарностью. Но врио главы Башкирии Радий Хабиров сказал, что награда - аванс. "Это наша благодарность Рустему Ахметкаримовичу, который взял на себя все удары, хорошо работал и всё это время был в городе", - цитирует Хабирова "Эхо Москвы в Уфе".