Горячий ТОП региональных новостей: в Новосибирске мужчина кидался в продавца товарами для взрослых

На повестке дня уходящей недели фотоаппаратный вор в Костроме, маньяк из Новосибирска, ДТП в Кирове и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Наталья Непряева будет выступать за Архангельскую область. Известная российская лыжница Наталья Непряева меняет представительство. Вместо Московской и Тверской областей она будет бегать за Архангельскую, сообщает Афанасий-бизнес.

Костромич украл фотоаппарат прямо с фотосессии. Находясь в помещении, где проходила фотосессия, 32-летний мужчина похитил цифровой фотоаппарат с объективом, стоимостью 125 тыс. рублей, сообщает K1NEWS.RU.

Пожар в здании рынка в Петропавловске-Камчатском ликвидирован. В Петропавловске-Камчатском пожарные ликвидировали возгорание в здании рынка, который расположен на проспекте 50 лет Октября. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Новосибирец кидался презервативами в продавцов интим-магазина. В магазин зашел мужчина и беспричинно стал угрожать продавцам. Кричал, что оторвет им головы, потом схватил с прилавка интимные товары и начал кидаться ими. Об этом пишет НДН.инфо.

В Кирове вынесли приговор водителю, сбившему насмерть 10-летнюю девочку. ДТП произошло 24 ноября 2018 года. Как было установлено в суде, Шахоткин распивал алкоголь в компании своего приятеля. Когда последний уснул, мужчина взял ключи от его ВАЗа и поехал кататься. Пьяного водителя заметили сотрудники ГИБДД, отмечает Новый Вариант.

В посёлке Красногорское едва не произошла трагедия. Во дворе одного из домов в посёлке Красногорское произошёл конфликт между супругами, проживающими по соседству с потерпевшим. Пенсионер вмешался в семейную ссору, выступив на стороне женщины. После чего её муж схватил хозяйственную косу и начал высказывать угрозы убийством в адрес защитника, как уточняет НИА Калининград.

В Пятигорске парень заставлял свою знакомую употреблять наркотики. 19 марта текущего года, подозреваемый в лесополосе горы Машук склонил свою 15-летнюю знакомую к потреблению наркотиков. В результате несовершеннолетняя в бессознательном состоянии была доставлена в больницу, где ей оказана квалифицированная медицинская помощь, сообщает Ставропольский репортер.